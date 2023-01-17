Введенский Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти03.04.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1878 по 1891
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1891 по 1930
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.04.1931
Анзерский, Кемский уезд, Архангельская губерния