Введенский Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский Владимир Фёдорович

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

03.04.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Место жительства
С 1878 по 1891
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1891 по 1930
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.04.1931
Анзерский, Кемский уезд, Архангельская губерния
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