Оглоблина Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Оглоблин Василий Филатович
Отец ребёнка: Оглоблин Филат Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья Филатовна
Отец ребёнка: Оглоблин Филат Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Оглоблин Максим Филатович
Отец ребёнка: Оглоблин Филат Иванович
Смерть
Неизвестно