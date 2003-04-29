Сафин Заки Сафинович
Место рожденияc.Балтаси
Дата рождения10.05.1913
Дата смерти29.04.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913
Рождение ребёнка
03.06.1938
Рождение ребёнка
21.08.1940
Рождение ребёнка
03.05.1945
Рождение ребёнка
28.06.1950
Рождение ребёнка
14.05.1953
Смерть
29.04.2003