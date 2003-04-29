Сафин Заки Сафинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Заки Сафинович

Место рождения

c.Балтаси

Дата рождения

10.05.1913

Дата смерти

29.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913

Отец: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич

Мать: (Хазиахмад Кызы) Ферхябану

Рождение ребёнка
03.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Магъмура Файзрахмановна

Рождение ребёнка
21.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Магъмура Файзрахмановна

Рождение ребёнка
03.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Магъмура Файзрахмановна

Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Магъмура Файзрахмановна

Рождение ребёнка
14.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Магъмура Файзрахмановна

Смерть
29.04.2003

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