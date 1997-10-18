Измагилов Миргасим Идрисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1933
Дата смерти18.10.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1933
Отец: Измайлов Идрис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1954
Дочь: Измагилова Фарида Миргасимовна
Мать ребёнка: Сахабутдинова Альфия Исламовна
Казахстан
Рождение ребёнка
05.03.1961
Дочь: Измагилова Аниса Миргасимовна
Мать ребёнка: Сахабутдинова Альфия Исламовна
г.Казань
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Измагилова Фания Миргасимовна
Мать ребёнка: Сахабутдинова Альфия Исламовна
Казахстан,Алмааты
Смерть
18.10.1997