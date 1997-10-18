Измагилов Миргасим Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмагилов Миргасим Идрисович

Измагилов Миргасим Идрисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1933

Дата смерти

18.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1933

Отец: Измайлов Идрис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахабутдинова Альфия Исламовна

Рождение ребёнка
27.10.1954

Дочь: Измагилова Фарида Миргасимовна

Мать ребёнка: Сахабутдинова Альфия Исламовна

Казахстан
Рождение ребёнка
05.03.1961

Дочь: Измагилова Аниса Миргасимовна

Мать ребёнка: Сахабутдинова Альфия Исламовна

г.Казань
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Измагилова Фания Миргасимовна

Мать ребёнка: Сахабутдинова Альфия Исламовна

Казахстан,Алмааты
Смерть
18.10.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.