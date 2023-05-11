Гущин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти13.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1937
Сын: Гущин Петр Иванович
Мать ребёнка: Байдашкина Екатерина Ивановна
Смерть
13.02.1944
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Пал в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество. Похоронен 500м севернее г.Луга, у тракта Ленинград-Луга. Красноармеец, стрелок, беспартийный, судимостей ... Показать все