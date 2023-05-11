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Гущин Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

13.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Гущин Петр Иванович

Мать ребёнка: Байдашкина Екатерина Ивановна

Смерть
13.02.1944
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Пал в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество. Похоронен 500м севернее г.Луга, у тракта Ленинград-Луга. Красноармеец, стрелок, беспартийный, судимостей ... Показать все
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