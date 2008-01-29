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Доптуг-Оол Аруна Мергеновна
Доптуг-Оол Аруна Мергеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.2008
Пол
Женский
Отец
Доптуг-Оол Мерген Монгушевич
1979 г.р.
Мать
Дульба Оксана Кан-ооловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2008
Отец:
Доптуг-Оол Мерген Монгушевич
Мать:
Дульба Оксана Кан-ооловна
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