Карасёва Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губатая Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадюк Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасёв Николай Михайлович
Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно