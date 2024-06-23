Карасёва Анастасия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карасёва Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губатая Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадюк Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасёв Николай Михайлович

Отец ребёнка: Карасев Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно

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