Вдовина (Кондратьева) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1942 или 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1938
Грузино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Брак - ему 25 лет, ей 19 лет Запись акта о заключении брака №14 от 12.02.1938г. Грузинский сельский совет Чудовского района Ленинградской области
Рождение ребёнка
25.01.1939
Дочь: (Вдовина) Нина Александровна
Отец ребёнка: Вдовин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1941
Сын: Вдовин Борис Александрович
Отец ребёнка: Вдовин Александр Васильевич
Смерть
1942 или 1943