Вдовина (Кондратьева) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Кондратьева) Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1942 или 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1938

Муж: Вдовин Александр Васильевич

Грузино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Брак - ему 25 лет, ей 19 лет Запись акта о заключении брака №14 от 12.02.1938г. Грузинский сельский совет Чудовского района Ленинградской области
Рождение ребёнка
25.01.1939

Дочь: (Вдовина) Нина Александровна

Отец ребёнка: Вдовин Александр Васильевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Вдовин Борис Александрович

Отец ребёнка: Вдовин Александр Васильевич

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1942 или 1943
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

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