Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Васильевич

Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Между 1795 и 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Василей Прохорович

Мать: Устинья Павловна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михей Александрович

Мать ребёнка: Марфа Протасова

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Емельян Александрович

Мать ребёнка: Марфа Протасова

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Февронья Александровна

Мать ребёнка: Аксинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Протасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Аксинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Семеновна

Смерть
Между 1795 и 1818
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close