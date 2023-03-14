Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиМежду 1795 и 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Василей Прохорович
Мать: Устинья Павловна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михей Александрович
Мать ребёнка: Марфа Протасова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Марфа Протасова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Февронья Александровна
Мать ребёнка: Аксинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Протасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Аксинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Семеновна
Смерть
Между 1795 и 1818