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Захаров Савелий Николаевич

Место рождения

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Николай Лукьянович

Мать: Захарова Татьяна Никитична

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Захарова Христина Савельевна

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1906

Сын: Захаров Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Захаров Степан Савельевич

Мать ребёнка: Захарова Александра Петровна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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