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Скоробогатько Иоаким Еремеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

19.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Осуждение
21.10.1895 ст.
Каз. с.Бабы,Бабск. в., Сосницк. у. (чернораб.), 16 л.; приг. З.Н. 1 уч. Сосницк. у., по 6 п. 13 и 169 ст. У. о нак., в тюрьиу на 3 м. Исп. 21 окт. 1895 г.
Смерть
19.09.1899 ст.
Феськовка, Чернігівська область
Похороны
21.09.1899 ст.
Феськовка, Чернігівська область

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