Скоробогатько Иоаким Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти19.09.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
21.10.1895 ст.
Каз. с.Бабы,Бабск. в., Сосницк. у. (чернораб.), 16 л.; приг. З.Н. 1 уч. Сосницк. у., по 6 п. 13 и 169 ст. У. о нак., в тюрьиу на 3 м. Исп. 21 окт. 1895 г.
Смерть
19.09.1899 ст.
Похороны
21.09.1899 ст.