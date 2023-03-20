Лаврухина (Абрамова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина (Абрамова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1911

Дата смерти

23.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1937

Сын: Лаврухин Владимира Леонтьевич

Отец ребёнка: Лаврухин Леонтий Никитович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврухин Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврухин Леонтий Никитович

Смерть
23.02.1987
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