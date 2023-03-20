Лаврухина (Абрамова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1911
Дата смерти23.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1937
Сын: Лаврухин Владимира Леонтьевич
Отец ребёнка: Лаврухин Леонтий Никитович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаврухин Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаврухин Леонтий Никитович
Смерть
23.02.1987