Мироненко Трофим Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Трофим Евдокимович

Место рождения

Юнаковка, Сумська область

Дата рождения

03.08.1871

Дата смерти

01.02.1923

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

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1912 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1871

Отец: Мироненко Евдоким Стефанович

Мать: Мищенко Ефросинья Андреевна

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1912

Сын: Мироненко Петр Трофимович

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна

Смерть
01.02.1923

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