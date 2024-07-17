Мироненко Трофим Евдокимович
Место рождения
Дата рождения03.08.1871
Дата смерти01.02.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
27.08.1912
Сын: Мироненко Петр Трофимович
Мать ребёнка: Шульженко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Смерть
01.02.1923