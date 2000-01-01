Чирвонник Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти12.12.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)
Отец ребёнка: Чирвонник Самсон Семенов
?Вилькомирский уезд Талтаголь
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрона Самсоновна
Отец ребёнка: Чирвонник Самсон Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?петрова ?Мария Самсоновна
Отец ребёнка: Чирвонник Самсон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1876
сурдекский монастырь?