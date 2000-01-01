Чирвонник Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирвонник Анна Никифорова

Чирвонник Анна Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

12.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Конюхова Варвара (Семеновна, Степановна)

Отец ребёнка: Чирвонник Самсон Семенов

?Вилькомирский уезд Талтаголь
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрона Самсоновна

Отец ребёнка: Чирвонник Самсон Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?петрова ?Мария Самсоновна

Отец ребёнка: Чирвонник Самсон Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирвонник Самсон Семенов

Смерть
12.12.1876
сурдекский монастырь?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close