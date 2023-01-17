Ильминский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильминский Николай Иванович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

05.05.1822

Дата смерти

08.01.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1842 по 1850
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1850 по 1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1854 по 1858
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1858 по 1859
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1859
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.01.1892
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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