Ильминский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1822
Дата смерти08.01.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1842 по 1850
Место жительства
С 1850 по 1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1854 по 1858
Место жительства
С 1858 по 1859
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1859
Смерть
08.01.1892