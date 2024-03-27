Саида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаида

Саида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыров Накип Кадырович

Отец ребёнка: Габдулкадыйр Ахматгалим Улы

Рождение ребёнка
?.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдулкадыйр Ахматгалим Улы

Рождение ребёнка
04.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдулкадыйр Ахматгалим Улы

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдулкадыйр Ахматгалим Улы

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.