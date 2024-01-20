Маганов Гаха Тавунович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Горяева (Маганова) Нина Гахаевна
Мать ребёнка: Маганова Бода Саранговна
Рождение ребёнка
25.01.1938
Дочь: Маганова Сара Гахаевна
Мать ребёнка: Маганова Бода Саранговна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Маганова Полина (Бова) Гахаевна
Мать ребёнка: Маганова Бода Саранговна
Смерть
1945