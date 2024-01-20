Маганов Гаха Тавунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаганов Гаха Тавунович

Маганов Гаха Тавунович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Горяева (Маганова) Нина Гахаевна

Мать ребёнка: Маганова Бода Саранговна

Рождение ребёнка
25.01.1938

Дочь: Маганова Сара Гахаевна

Мать ребёнка: Маганова Бода Саранговна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Маганова Полина (Бова) Гахаевна

Мать ребёнка: Маганова Бода Саранговна

Смерть
1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.