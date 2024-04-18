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Гайфуллин Фидарит Фаритович

Место рождения

Новобикметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1956

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобикметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфуллина (Гилязева) Флида Сагитовна

Рождение ребёнка
09.07.1989

Сын: Гайфуллин Марсель Фидаритович

Мать ребёнка: Гайфуллина (Гилязева) Флида Сагитовна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.06.1991

Сын: Гайфуллин Борис Фидаритович

Мать ребёнка: Гайфуллина (Гилязева) Флида Сагитовна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
1993
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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