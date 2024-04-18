Гайфуллин Фидарит Фаритович
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1989
Сын: Гайфуллин Марсель Фидаритович
Мать ребёнка: Гайфуллина (Гилязева) Флида Сагитовна
Рождение ребёнка
24.06.1991
Сын: Гайфуллин Борис Фидаритович
Мать ребёнка: Гайфуллина (Гилязева) Флида Сагитовна
Смерть
1993