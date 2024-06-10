Харламова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1885
Дочь: Харламова Адрияна Лаврентьевича
Отец ребёнка: Харламов Лаврентий Гаврилович
Сабуровщино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Харламов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Харламов Лаврентий Гаврилович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Харламов Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Харламов Лаврентий Гаврилович
Смерть
Неизвестно