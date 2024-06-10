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Харламова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1885

Дочь: Харламова Адрияна Лаврентьевича

Отец ребёнка: Харламов Лаврентий Гаврилович

Сабуровщино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Харламов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Харламов Лаврентий Гаврилович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Харламов Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Харламов Лаврентий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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