Гриф Израиль Нахимович
Место рожденияБурятия, Хоринский р-н, Чисан
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриф) Дора Израилевна
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриф Исай Израилевич
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриф Хана (Валентин) Израилевич
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Совершение преступления
Неизвестно
Гриф Израиль Нахимович (1879) Дата рождения: 1879 г. Место рождения: Бурятия, Хоринский р-н, Чисан Пол: мужчина Дата реабилитации: 28 июня 1995 г. Реабилитирующий орган: МВД Бурятии Архивное дело: Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гриф Перес (Павел) Израилевич
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бучнева (Гриф) Гита Израилевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гриф Хава Израилевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Гриф) Елена Израилевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: (Кильчевская) Шифра Кальмановна
Смерть
Неизвестно