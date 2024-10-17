Шавкунова Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти24.07.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шавкунова Анна Григориева
Отец ребёнка: Шавкунов Григорий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1902
Отец ребёнка: Шавкунов Григорий Евдокимов
Смерть
24.07.1919
Умерла в 60 лет от тифа.