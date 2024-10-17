Шавкунова Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

24.07.1919

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шавкунова Анна Григориева

Отец ребёнка: Шавкунов Григорий Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
26.01.1902

Сын: Шавкунов Иоанн Григориев

Отец ребёнка: Шавкунов Григорий Евдокимов

Смерть
24.07.1919
Умерла в 60 лет от тифа.

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