Гончарова Мавра Егоровна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Егор Андреевич
Мать: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гончаров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гончарова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Гончарова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Гончарова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гончаров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно