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Гончарова Мавра Егоровна

Место рождения

Гоньба, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Егор Андреевич

Мать: Татьяна Григорьевна

Гоньба, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гончаров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гончарова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Гончарова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Гончарова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гончаров Данила Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гончаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Борисович

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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