Немнонов (Девятов) Николай Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов (Девятов) Николай Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Девятов Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1822

Жена: Немнонова Пелагея Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Тимофей Иванов, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1830

Сын: Немнонов (мемнонов) Иван Николаев

Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1836

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Алексей Николав

Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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