Немнонов (Девятов) Николай Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: Девятов Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1822
поручители: Тимофей Иванов, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
23.03.1830
Сын: Немнонов (мемнонов) Иван Николаев
Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
21.05.1836
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Алексей Николав
Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев
Мать ребёнка: Немнонова Пелагея Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно