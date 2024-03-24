Усов Потапий Иванов
Место рождения
Дата рождения07.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1866
Отец: Усов Иван Петров
Мать: Усова Марья Иванова
Крещение
08.12.1866
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви (1863-1870 гг.) 1 января 1863 — 31 декабря 1870 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №79, стр. 188 Восприемники Солдат Федор Григорьев ... Показать все
Смерть
Неизвестно