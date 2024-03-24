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Усов Потапий Иванов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

07.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1846 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1866

Отец: Усов Иван Петров

Мать: Усова Марья Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Крещение
08.12.1866
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви (1863-1870 гг.) 1 января 1863 — 31 декабря 1870 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №79, стр. 188 Восприемники Солдат Федор Григорьев ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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