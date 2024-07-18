Димитрий Федотович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Федот Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Бракосочетание
14.05.1826
Жена: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Илья Димитриевич
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Димитриевич
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павел Димитриевич
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно