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Димитрий Федотович

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Федот Иванович

Мать: не указана

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Бракосочетание
14.05.1826

Жена: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Илья Димитриевич

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Димитриевич

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Павел Димитриевич

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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