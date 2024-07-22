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Андрей Никитич

Место рождения

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Около 1711 г.р.

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Никита Васильевич

Мать: Мавра Федотовна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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