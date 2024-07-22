Андрей Никитич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Никита Васильевич
Мать: Мавра Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно