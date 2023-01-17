Карпенков Филипп
Место рождения
Дата рожденияПосле 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
После 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния, Духовщинский уезд 6107 Починок, д. вл. при рч. Капеченке. Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Карпенков Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Карпенкова Просковья
Починок, Духовщинский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1907
Дочь: Титова Наталья Филипьевна
Мать ребёнка: Карпенкова Просковья
Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена в северной части области в 45 км к северу от Духовщины, в 3,5 км северо-западне... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенкова Просковья
Смерть
Неизвестно