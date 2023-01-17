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Карпенков Филипп

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Место рождения

Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

После 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смоленская губерния, Духовщинский уезд 6107 Починок, д. вл. при рч. Капеченке. Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Карпенков Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Карпенкова Просковья

Починок, Духовщинский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1907

Дочь: Титова Наталья Филипьевна

Мать ребёнка: Карпенкова Просковья

Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена в северной части области в 45 км к северу от Духовщины, в 3,5 км северо-западне... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенкова Просковья

Смерть
Неизвестно
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