Мицевич (Курилович) Агафия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1873
Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1876
Дочь: Ирина Адамовна
Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: Агафия Адамовна
Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Захожая Татьяна Адамовна
Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно