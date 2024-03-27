Мицевич (Курилович) Агафия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицевич (Курилович) Агафия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1873

Сын: Мицевич Матвей Адамович

Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1876

Дочь: Ирина Адамовна

Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: Агафия Адамовна

Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Захожая Татьяна Адамовна

Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мицевич Онуфрий Адамович

Отец ребёнка: Мицевич Адам Михайлович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мицевич Адам Михайлович

Смерть
Неизвестно
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