Чернышев Даниил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Даниил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.07.1867 ст.
Николаевка, Сумська область
Борис Моисеевич Бурденко
Восприемник
08.04.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Тимофеевна (Карпенко) Иванова
Восприемник
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Романовна Слюсаренко
Восприемник
27.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Карповна Слюсаренко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Агриппина Саввична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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