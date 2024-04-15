Чернышев Даниил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
24.07.1867 ст.
Борис Моисеевич Бурденко
Восприемник
08.04.1876 ст.
Ирина Тимофеевна (Карпенко) Иванова
Восприемник
01.01.1877 ст.
Анна Романовна Слюсаренко
Восприемник
27.01.1879 ст.
Анна Карповна Слюсаренко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно