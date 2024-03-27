Нурлыгареев Замиль Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНурлыгареев Замиль Сабирович

Нурлыгареев Замиль Сабирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нурлыгареев Сабир Нурлыгареевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, ТАССР, д. Шугурово, Лениногорский район
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close