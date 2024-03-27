Нурлыгареев Замиль Сабирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нурлыгареев Сабир Нурлыгареевич
Рождение ребёнка
11.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, ТАССР, д. Шугурово, Лениногорский район
Смерть
Неизвестно