Черноскутова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Рождение ребёнка
15.05.1932

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Рождение ребёнка
1937

Сын: Черноскутов Анатолий

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Владимир

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балина Елизавета

Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскутов Кирилл

Смерть
Неизвестно
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