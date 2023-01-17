Черноскутова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Рождение ребёнка
15.05.1932
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Рождение ребёнка
1937
Сын: Черноскутов Анатолий
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Владимир
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балина Елизавета
Отец ребёнка: Черноскутов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черноскутов Кирилл
Смерть
Неизвестно