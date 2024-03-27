Эйдельман (Вассерман) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдельман (Вассерман) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Вассерман Иосиф Павлович

Мать: Вассерман (Суздальницкая) Лина (Инда) Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдельман Леонид

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйдельман Леонид

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйдельман Леонид

Смерть
Неизвестно

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