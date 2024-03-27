Эйдельман (Вассерман) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эйдельман Леонид
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эйдельман Леонид
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эйдельман Леонид
Смерть
Неизвестно