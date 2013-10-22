Донюш Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти22.10.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Донюш Григорий Дмитриевич
Мать: Донюш Евдокия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донюш Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.10.2013