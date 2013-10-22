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Донюш Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

22.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Донюш Григорий Дмитриевич

Мать: Донюш Евдокия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донюш Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.10.2013
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