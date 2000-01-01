Новак Степан (Стефан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовак Степан (Стефан)

Новак Степан (Стефан)

avatar

Место рождения

Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
1913

Сын: Селезнев Павел Степанович

Мать ребёнка: ?

Кировабад (Елисаветполь)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Николай Степанович

Мать ребёнка: ?

Кировабад (Елисаветполь)
Смерть
Неизвестно
Кировабад (Елисаветполь)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close