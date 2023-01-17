Тихомиров Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Алексей Валерьевич

Тихомиров Алексей Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.2011

Жена: Тихомирова Мария Борисовна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.2013

Дочь: Тихомирова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
13.11.2018

Дочь: Тихомирова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Борисовна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close