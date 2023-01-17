Тихомиров Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.2011
Рождение ребёнка
06.05.2013
Дочь: Тихомирова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
13.11.2018
Дочь: Тихомирова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Борисовна