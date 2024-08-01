Никулин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1749 и 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1752
Отец: Никулин Феодул
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Никулин Агафоник
Мать ребёнка: Никулина Анна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Никулин Дмитрий
Мать ребёнка: Никулина Анна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Шмакова (Никулина) Параскева
Мать ребёнка: Никулина Анна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Никулин Тимофей
Мать ребёнка: Никулина Анна
Смерть
Неизвестно