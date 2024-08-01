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Никулин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1749 и 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1752

Отец: Никулин Феодул

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Никулин Агафоник

Мать ребёнка: Никулина Анна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Никулин Дмитрий

Мать ребёнка: Никулина Анна

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Шмакова (Никулина) Параскева

Мать ребёнка: Никулина Анна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Никулин Тимофей

Мать ребёнка: Никулина Анна

Смерть
Неизвестно

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