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Паутов Кирилл Михайлович

Место рождения

д.Бызова Мурзинской волости

Дата рождения

1746

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Паутов Михайло Яковлевич

Мать: Паутова Марфа Якимовна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Иванов (Паутова) Акулина Кирилловна

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Титов (Паутова) Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Паутов Савва Кириллович

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Паутов Фадей Кириллович

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Паутова) Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Паутов Сила Кириллович

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Паутов Меркурий Кириллович

Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна

Смерть
1807

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