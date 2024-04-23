Паутов Кирилл Михайлович
Место рожденияд.Бызова Мурзинской волости
Дата рождения1746
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Паутов Михайло Яковлевич
Мать: Паутова Марфа Якимовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Иванов (Паутова) Акулина Кирилловна
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Титов (Паутова) Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Паутова) Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Паутов Меркурий Кириллович
Мать ребёнка: Паутова Евдокия Михайловна
Смерть
1807