Зрилин Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения29.01.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1893 ст.
№2 29(29) января 1893 Григорий, родители села Лемети крестьянин Павел Иванов Зрилин и законная жена его Наталия Артемьева. Восприемники того же села крестьянин Иван Кузьмин Зрилин и крестьянская девиц... Показать все
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Брак №5 8 ноября 1910 г. Села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин первый брак 18 лет 8 месяцев и села Лемети крестьянская девица Наталья Васильева Басурманова 16 лет первым браком. Поручители по ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.
Сын: Зрилин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Зрилина Наталья Васильевна
№41 25(26) декабря 1911 года Стефан, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети крестьянин Герасим Васильев Куршанов(?) И кр... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Зрилина Наталья Васильевна
№39 22(22) октября 1913 Яков, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети солдатский сын Алексей Максимов Асафьев и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зрилина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Зрилина Наталья Васильевна
Развод
Между 1941 и 1945
Бракосочетание
Между 1941 и 1945
Жена: Зрилина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
13.07.1945
Сын: Зрилин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Зрилина Татьяна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно