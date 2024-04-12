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Зрилин Григорий Павлович

Место рождения

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.01.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1893 ст.

Отец: Зрилин (ильин) Павел Иванов

Мать: Зрилина Наталия Артемьева

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№2 29(29) января 1893 Григорий, родители села Лемети крестьянин Павел Иванов Зрилин и законная жена его Наталия Артемьева. Восприемники того же села крестьянин Иван Кузьмин Зрилин и крестьянская девиц... Показать все
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Жена: Зрилина Наталья Васильевна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Брак №5 8 ноября 1910 г. Села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин первый брак 18 лет 8 месяцев и села Лемети крестьянская девица Наталья Васильева Басурманова 16 лет первым браком. Поручители по ... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.

Сын: Зрилин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Зрилина Наталья Васильевна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№41 25(26) декабря 1911 года Стефан, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети крестьянин Герасим Васильев Куршанов(?) И кр... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.

Сын: Зрилин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Зрилина Наталья Васильевна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№39 22(22) октября 1913 Яков, родители села Лемети крестьянин Григорий Павлов Зрилин и законная жена его Наталья Васильева. Восприемники села Лемети солдатский сын Алексей Максимов Асафьев и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зрилина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Зрилина Наталья Васильевна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Между 1941 и 1945

Жена: Зрилина Наталья Васильевна

Бракосочетание
Между 1941 и 1945

Жена: Зрилина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1945

Сын: Зрилин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Зрилина Татьяна Петровна

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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