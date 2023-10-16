Шорохова (Майорова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Майорова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Майоров Фёдор Сергеевич

Мать: Майорова Наталья

Рождение ребёнка
23.11.1948

Сын: Шорохов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Шорохов Евгений Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Шорохов Евгений Иванович

Смерть
1997
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