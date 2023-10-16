Шорохова (Майорова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Майоров Фёдор Сергеевич
Мать: Майорова Наталья
Рождение ребёнка
23.11.1948
Сын: Шорохов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Шорохов Евгений Иванович
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Шорохов Евгений Иванович
Смерть
1997