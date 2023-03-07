Сентемов Арефей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов Арефей Семенов

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Место рождения

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Сентемов Семен Никифоров

Мать: Сентемова Авдотья Максимова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Сентемов Максим Арефьев

Мать ребёнка: Сентемова Василиса Ермолаева

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Сентемов Максим (мл) Арефьев

Мать ребёнка: Сентемова Василиса Ермолаева

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Сентемов Михаил Арефьев

Мать ребёнка: Сентемова Василиса Ермолаева

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Василиса Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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