Сентемов Арефей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Сентемова Василиса Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Сентемов Максим (мл) Арефьев
Мать ребёнка: Сентемова Василиса Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Сентемова Василиса Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762