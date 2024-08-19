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Rudzīte (Baķis) Marija

Место рождения

«Kūpiņi» (Kuhpiņ), Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbene municipality, Latvia

Дата рождения

25.10.1808

Дата смерти

04.08.1886

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1775 г.р.

Муж

1813 г.р.

Дети

1834 г.р.
1840 г.р.
1841 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1808

Отец: Baķis Jānis

Мать: Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
25.07.1834

Сын: Rudzītis Jānis

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
10.02.1840

Дочь: (Rudzītis) Līze

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
1841

Сын: Rudzītis Pēteris

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
13.07.1844

Дочь: Linga (Rudzītis) Ede

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
23.10.1847

Сын: Rudzītis Jēkabs

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
30.04.1850

Сын: Rudzītis Ādams

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Рождение ребёнка
23.05.1853

Сын: Rudzītis Kārlis

Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs

Смерть
04.08.1886

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