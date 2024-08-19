Rudzīte (Baķis) Marija
Место рождения«Kūpiņi» (Kuhpiņ), Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbene municipality, Latvia
Дата рождения25.10.1808
Дата смерти04.08.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1808
Отец: Baķis Jānis
Мать: Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
25.07.1834
Сын: Rudzītis Jānis
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
10.02.1840
Дочь: (Rudzītis) Līze
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
1841
Сын: Rudzītis Pēteris
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
13.07.1844
Дочь: Linga (Rudzītis) Ede
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
23.10.1847
Сын: Rudzītis Jēkabs
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
30.04.1850
Сын: Rudzītis Ādams
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs
Рождение ребёнка
23.05.1853
Сын: Rudzītis Kārlis
Отец ребёнка: Rudzītis Jēkabs