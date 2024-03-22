Ефимия Антониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Антониевна

Ефимия Антониевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1899 ст.

Отец: Антон Васильевич

Мать: Стефанида Васильевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Рождение: Ефимия Антониевна Чермы Антоний Васильевич 1882 отец Чермы Стефанида Васильевна 1882 мать Восприемники Чермы Георгий Васильевич крестьянин Чермы Анна Константин... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close