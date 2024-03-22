Ефимия Антониевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1899 ст.
Отец: Антон Васильевич
Мать: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь Рождение: Ефимия Антониевна Чермы Антоний Васильевич 1882 отец Чермы Стефанида Васильевна 1882 мать Восприемники Чермы Георгий Васильевич крестьянин Чермы Анна Константин... Показать все
Смерть
Неизвестно