Матвеева Новелла Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1934
Дата смерти04.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1950 по 2016
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.10.2016
Сходня, Московская обл.