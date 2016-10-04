Матвеева Новелла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Новелла Николаевна

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

07.10.1934

Дата смерти

04.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1934 по 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1950 по 2016
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.10.2016
Сходня, Московская обл.
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