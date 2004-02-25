Канева Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2004

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2004

Отец: Канев Андрей Владимирович

Мать: Петрова Мария

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