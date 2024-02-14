Гуревич (Болембах) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Болембах) Рахиль

Место рождения

г. Жлобин, Могилевская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гуревич) Ревекка

Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид (Самуил)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Лейб Давид (Самуил)

Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Гуревич Абрам

Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид (Самуил)

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гуревич Семен

Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид (Самуил)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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