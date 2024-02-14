Гуревич (Болембах) Рахиль
Место рожденияг. Жлобин, Могилевская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гуревич) Ревекка
Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид (Самуил)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1904
Сын: Гуревич Абрам
Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид (Самуил)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гуревич Семен
Отец ребёнка: Гуревич Лейб Давид (Самуил)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне