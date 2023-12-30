Антонов Никита Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти04.03.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Антон Савельевич
Мать: Матрёна Ивановна
Бракосочетание
09.11.1852 ст.
Жена: Антонова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.11.1853 ст.
Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.
Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.10.1861 ст.
Сын: Антонов Яков Никитич
Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.06.1864 ст.
Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна
Смерть
04.03.1897 ст.