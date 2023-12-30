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Антонов Никита Антонович

Место рождения

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

04.03.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Антон Савельевич

Мать: Матрёна Ивановна

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1852 ст.

Жена: Антонова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.11.1853 ст.

Сын: Антонов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.

Сын: Антонов Павел Никитич

Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1861 ст.

Сын: Антонов Яков Никитич

Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1864 ст.

Сын: Антонов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Антонова Анна Фёдоровна

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.03.1897 ст.
Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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