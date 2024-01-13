Аникин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Аникин Иван
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: Полякова Валентина
Мать ребёнка: Аникин Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникин Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Аникин Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникин Зинаида
Смерть
Неизвестно