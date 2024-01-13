Аникин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Степан

Аникин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Аникин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: Полякова Валентина

Мать ребёнка: Аникин Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникин Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Аникин Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникин Зинаида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close