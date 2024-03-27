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Суздальницкий Еремей

Место рождения

Забайкальская обл., Селенгинский уезд, Турунтаевская вол

Дата рождения

1891

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Суздальницкий Вульф

Мать: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Подашева) Фрида

Военная служба
Неизвестно
1891 Воинская часть 20-й пехотный Галицкий полк Дата события 16.06.1916 - 01.08.1916 Место события Стрыпа Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архи... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Подашева) Фрида

Рождение ребёнка
23.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Подашева) Фрида

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Подашева) Фрида

Смерть
1953

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