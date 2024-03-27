Суздальницкий Еремей
Место рожденияЗабайкальская обл., Селенгинский уезд, Турунтаевская вол
Дата рождения1891
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
1891 Воинская часть 20-й пехотный Галицкий полк Дата события 16.06.1916 - 01.08.1916 Место события Стрыпа Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архи... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1922
Рождение ребёнка
23.07.1924
Рождение ребёнка
1928
Смерть
1953