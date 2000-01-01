(Rabinowitz) Pauline
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Orzy William
New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Orzy William
New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
430 Snediker Ave, Bklyn, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно