Мартынович (Почесуй ?) Арина Евстеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Забавская (Мартынович) Акулина Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Сын: Кривощека Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович
Сын: Мартынович Антон Кириллович
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Дочь: (Кривощека) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович
Сын: Мартынович Яков Кириллович
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Дочь: (Кривощека) Зося Васильевна
Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович
Дочь: (Мартынович) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Дочь: (Мартынович) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Сын: Кривощека Антон Васильевич
Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович
Сын: Мартынович Марк Кириллович
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Дочь: (Мартынович) Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович
Дочь: (Мартынович) Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович