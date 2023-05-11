Мартынович (Почесуй ?) Арина Евстеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Почесуй ?) Арина Евстеевна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощека Василий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощека Василий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынович Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1834

Дочь: Забавская (Мартынович) Акулина Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Николай Лаврентьевич Почесуй и Агафья Даниловна Мартынович
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кривощека Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.12.1839

Сын: Мартынович Антон Кириллович

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Степан Васильевич Крук и Агафья Даниловна Мартынович
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Кривощека) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.10.1842

Сын: Мартынович Яков Кириллович

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кривощека) Зося Васильевна

Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.05.1845

Дочь: (Мартынович) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.04.1847

Дочь: (Мартынович) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кривощека Антон Васильевич

Отец ребёнка: Кривощека Василий Наумович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Мартынович Марк Кириллович

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.02.1852

Дочь: (Мартынович) Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.07.1855

Дочь: (Мартынович) Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынович Кирилл Павлович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №15 (он же 14 в 1850)
Смерть
Неизвестно

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